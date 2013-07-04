اشكنازي: عزل مرسي هزة أرضية!

وصف رئيس أركان جيش الاحتلال السابق، غابي أشكنازي، عزل الرئيس المصري محمد مرسي بالهزة الأرضية وحذر من رد فعل محتمل للإخوان المسلمين في أعقاب ذلك.

وقال أشكنازي لوسائل إعلام عبرية خلال تواجده على طفاف التنقيب عن الغاز قبالة شواطئ "إسرائيل"، إن "الثورة الأخرى في مصر هي هزة أرضية، وما نراه في العالم العربي ليس أقل من هزة أرضية".

وأضاف أشكنازي أنه "في ما يتعلق بما سيحدث، فإنني أنصح بتوخي الحذر، لأننا لم نرى أن هذا سيحدث ، وكذلك لأنه برأيي في مصر لا يعرفون ما سيحدث".

واستبعد أشكنازي أن تكون هناك انعكاسات فورية على "إسرائيل" جراء عزل مرسي، وذلك تعقيبا على مسؤولين إسرائيليين صرحوا خلال اليومين الماضيين بأنهم يتحسبون من هجمات منظمات جهادية في سيناء ضد أهداف إسرائيلية.

وقال أشكنازي "أعتقد أن الجيش المصري منشغل اليوم في أمر ما يتعدى الوضع الداخلي في مصر" لكنه حذر من رد فعل محتمل من جانب الإخوان المسلمين وأنه يعتقد" أن الأمور لم تنتهِ وأنصح بمتابعة ما سيفعله الإخوان المسلمون، ويبدو لي أنه ينتابهم نوع من الصدمة الآن".

وفيما أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزراءه بعدم إجراء مقابلات صحافية حول التطورات في مصر، قال وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس لإذاعة الجيش الإسرائيلي "إننا لا نتطرق لما يحدث هناك فهذا شأن مصري".

وأضاف كاتس "علينا الاهتمام بمصالحنا وأنا واثق من أننا نفعل وسنفعل ذلك".