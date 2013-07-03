على طريقة «تمرد».. نشطاء فلسطينيون يطلقون حملة «توحد» لإنهاء الانقسام

أطلق نشطاء فلسطينيون فى الضفة الغربية قطاع غزة، اليوم الإثنين، حملة «توحد» لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وذلك بعنوان «يا فلسطينى توحد»، على غرار حملة «تمرد» المصرية.

وحدد النشطاء يوم الجمعة المقبل، للتظاهر فى ساحتى الجندى المجهول بغزة و المنارة فى رام الله.

وقال النشطاء، فى بيان على صفحتهم بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، التى حملت نفس لون حملة «تمرد» المصرية، «لن يكونوا شباب مصر أقوى منا، أو أجرأ منا، لذلك سنعلنها إما أن تتوحدوا أو لترحلوا جميعا».

وحدد النشطاء، وأغلبهم طلاب بالجامعات، مطالبهم فى إشراك الشباب فى القرار السياسى وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية فورا، وتوفير حياة كريمة للمواطن الفلسطينى.

كما شددوا، على ضرورة على وقف الاعتقال السياسى ورفض المحسوبية أو التوظيف الحزبى مشددين رفضهم للتبعية والتدخلات الخارجية أوالفلتان الأمني.