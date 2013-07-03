مصر: انتهاء مهلة القوات المسلحة وبيان لها بعد لقاء القوى السياسية

أعلن العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، إن القيادة العامة للقوات المسلحة، تعقد الآن، عصر الأربعاء، لقاء مع عدد من الموز السياسية والشبابية، وأنها ستصدر بيانا عقب الانتهاء من هذا اللقاء.

وقال، في صفحته على «فيس بوك»، الأربعاء: «تعقد القيادة العامة للقوات المسلحة، حاليًا، لقاءات مع عدد من الرموز الدينية والوطنية والسياسية والشبابية، وسوف يتم إصدار بيان للقيادة العامة فور الانتهاء».

كانت وكالة الأنباء الفرنسية ذكرت أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، التقى الدكتور محمد البرادعي، وشيخ الأزهر، والبابا تواضروس وممثلا عن حزب النور، فيما ذكرت وكالة رويترز أن حزب الحرية والعدالة رفض حضور اللقاء.

يذكر أن القوات المسلحة قد أمهلت القوى السياسية والرئاسة مهلة 48 ساعة لتدارك الأزمة وإلا سوف تضع خارطة مستقبل تلزم بها الجميع.





