الجهاد برفح تكرم خريجي مناهج دينية تربوية‎

كرمت حركة الجهاد الإسلامي برفح ثلة من خريجي مناهج تربوية حركية، بحضور القيادي بالجهاد أحمد المدلل, وعدد من الوجهاء والمسؤولين بالحركة, ولفيف من الطلبة .

و أكد القيادي المدلل أن حركته تسعى لتخريج جيل صلب وجيل قوي يؤمن دوماً أن الله معه في كل لحظة في حياتي وان يعلم أن قضيته هي قضية مركزية للصراع الكوني.

وقال: "نحن نغرز في نفوس شبابنا ليحافظوا على عقيدتهم الصحيحة السوية السليمة, بعيدة عن التطرف, وننشأهم على جيل الصحابة السلف الصالح الله عليه".

من جهته, أشاد المسؤول في الحركة برفح عمران أبو طه بدورة طلبة العلم على التزامهم بالمنهج المقرر لإعداد كادر تنظيمي قوي قادر علي تحمل مسئولياته تجاه حركته وتجاه أمته.

وأوضح أن هذا التكريم يأتي من باب التشجيع لهم والتحفيز لهم لمواصله طريق ذات الشوكة وزيادة الوعي لدي أبناء الحركة علي كافه الأطر السياسية والفكرية والدعوية.

وتخلل الحفل توزيع الشهادات التقديرية والجوائز على الإخوة المتفوقين في مساق " المفاهيم الحركية ".





























