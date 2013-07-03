التواصل الجماهيري للجهاد ترعى صلحا عشائريا في الوسطى

في جو سادته روح المحبة والتسامح وحسن الجوار رعت لجنة الإصلاح التابعة لحركة الجهاد الإسلامي صلحا عشائريا في منطقة الوسطى بين عائلتي الهور و رمضان , اثر شجار عائلي مؤسف .

حيث ضم الوفد كل من الشيخ سليم حماد والشيخ ناصر الهنداوي والشيخ أبو جعفر الخطيب توجه الوفد بصحبة عائلة الهور إلى ديوان آل رمضان حيث كان في استقبالهم عميد آل رمضان وعدد من وجهاء العائلة.

في كلمة لجنة الإصلاح شكر الشيخ سليم حماد استجابة العائلتين الكريمتين لسرعة الصلح والعفو من قبل عائلة رمضان والكرم العربي الأصيل والمحافظة على الجيرة والمواطنة في هذا البلد العزيز وثمن لهم حسن الاستقبال والاستجابة للصلح.

من جهته, رحب عصام مزهر المتحدث باسم عائلة رمضان بالوفد وشكر حركة الجهاد الإسلامي على دورها المميز في إصلاح ذات البين ونشر روح المحبة وثقافة الحوار بين الناس.

وبدوره شكر عميد آل الهور عائلة رمضان على حسن الاستقبال وسرعة الاستجابة للصلح والعفو وثمن دور لجنة الإصلاح لدورها الريادي في الإصلاح بين الناس على أساس شرع الله والعرف والعادة التي لا تتعارض مع شرع الله.

وشكر مسئول لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح أبو وسيم الوادية كل من ساهم في هذا الصلح وأكد أن لجان الإصلاح على امتداد القطاع لها الدور الكبير في إصلاح ذات البين وان هناك قبول ممتاز من قبل المواطنين ورجال الإصلاح والمخاتير .

الجدير ذكره أن هناك عشرات القضايا التي تقوم بحلها لجان الإصلاح للجهاد في كل مناطق قطاع غزة كل شهر وأنها ستقوم بواجبها تجاه المواطنين إن شاء الله.