رجال يطلقون زوجاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

قال قضاة في السعودية إن رجالاً يطلّقون زوجاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بلغ عدد قضايا إثبات الطلاق في محاكم المملكة 2231 قضية خلال ثمانية أشهر، حسب إحصائية لوزارة العدل السعودية.

وأكد قانونيون أن الطلاق أصبح يتم لدى بعضهم بصورة جديدة مواكبة للتطور الإلكتروني، حيث يطلق الرجل زوجته عبر رسالة إلكترونية من خلال أدوات التواصل الاجتماعي.

ومن جهة أخرى، يرى بعض الفقهاء أن الرسالة الإلكترونية لا تختلف عن الرسالة الخطية مع التطور واختلاف التقنية، فالطلاق يقع سواء كان بحضور الزوجة أو بخطاب مرسل إليها أو عبر مكالمة تليفونية طالما أنها تعرف صوته.

وقال الشيخ محمد الجذلاني، القاضي السابق، في اتصال مع نشرة "الرابعة"، إن "نتيجة هذا الأمر طبيعية في ضوء كثرة استعمال التقنية الحديثة، فأصبحت تستخدم في كافة أغراضهم اليومية".

وأضاف "من وجهة نظري الشخصية أرى أن في استخدام هذه الوسائل في الطلاق تساهل كبير وعدم مبالاة بهذا الموضوع الخطير الشرعي المترتب عليه انفصال روابط الأسرة والحياة الزوجية، والتي أحاطتها الشريعة بكثير من الاحتياطات والأحكام التي تضمن أن لا يصدر مثل هذا الحكم إلا بعد تروٍّ وتأمل، وأن لا يكون في حالة غضب".

وأوضح الجذلاني أن "مثل هذه الطريقة يمكن التعامل معها في حال اغتراب الزوج شريطة أن يتحقق الشرعي وهو الإثبات".