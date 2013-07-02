مصر: التحالف الوطني المؤيد لمرسي يدعو إلى « الدفاع عن الشرعية » في الشارع

أعلن "التحالف الوطني" المؤيد للرئيس المصري محمد مرسي، في بيان، رفضه محاولة البعض التمادي على الشرعية والارادة الشعبية، وتوجه بالتحية الى الشعب المصري العظيم الذي انتفض في ميادين مصر حماية للشرعية ودفاعاً عن "ثورة 25 يناير".

وشدد التحالف الوطني على عدد من النقاط، أبرزها:

- احترام الارادة الشعبية والشرعية الدستورية وتأكيد على وحدة الوطن والمحافظة على المصلحة العليا للوطن والمواطن.

- أعلن التحالف انه في حالة انعقاد دائم لمناقشة ومتابعة الحوادث الخطيرة التي تمر فيها البلاد.

- ويرى أن الجيش المصري العظيم هو لكل الشعب المصري، رافضاً رفضا باتا ومطلقا محاولة "البعض استرداد هذا الجيش للانقضاض على الشرعية والانقلاب على الارادة الشعبية".

- كما يشدد على مبدأ السلمية في التظاهر والحفاظ على الدم المصري في اعتباره خطاً احمر.

- ويدعو الى دعم شرعية جموع الشعب المصري كافة، دفاعا عن ارادته وشرعيته والتعبير عن رفض اي انقلاب عليها.

- ويهيب التحالف بالمتظاهرين عدم التخريب وهدم المؤسسات واللجوء الى الفوضى.

- ويؤكد ان الثورة المصرية مستمرة في مصر حتى تتحقق اهدافها وتعلن انها لن تسمح مطلقا بعودة النظام البائد التي ثارت عليه الجماهير المصرية.

- وأخيراً، ينعى التحالف الشهداء الذين استشهدوا غدرا.

الى ذلك، (رويترز) افادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية في وقت مبكر اليوم الثلاثاء إن وزير الخارجية محمد كامل عمرو استقال من منصبه ليكون سادس وزير يستقيل وسط أزمة سياسية تعصف بأكبر دولة عربية سكانا.

يذكر ان الوزراء الذين استقالوا ليس بينهم أحد من اعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس مرسي او حزبها الحرية والعدالة.