الإخوان يردون على بيان السيسي

أكد جهاد الحداد المتحدث الإعلامى باسم جماعة الإخوان المسلمين أن القوات المسلحة المصرية هي الحارس الرئيسي لسيادة الدولة المصرية الممثلة في الإرادة المنتخبة، والممثل لها هو الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، و هو أيضا القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية .

وأوضح الحداد في أول تعليق له على بيان المجلس العسكري? أخير أن جماعة الاخوان المسلمين تقدر جهود القوات المسلحة في محاولة سد الفجوة التي يشعر بها المواطن المصري، لاسيما مع ضعف قوة وقدرة الشرطة المصرية في حماية امن وأمان المواطن.

وأضاف الحداد " لقد اتخذ الشعب المصري قرارا حاسما بانتهاج المسار الديمقراطي للتعبير عن أراءه مهما كان اختلافها وتنوعها، وكذلك كان قرار الشعب المصري هو الاحتكام للصناديق لمعرفة قرار أغلبية الشعب المصري في اختيار من يقوده وكيف يقوده وهو قرار يحمله الجميع فوق رؤوسهم رئيسا وجيشا وحكومة وأحزاب وتيارات سياسية مختلفة " .