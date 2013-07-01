شرطة رام الله تستعد لتأمين حفلة عساف‏

سلمت سلطات الاحتلال اليوم الاثنين، مواطنين فلسطينيين في الأغوار الشمالية إخطارات بهدم منشآتهم الزراعية، بحجة إقامتها بشكل "غير قانوني" في مناطق عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي.

وأوضح رئيس المجلس المحلي لوادي المالح والمضارب البدوية، عارف ضراغمة، أن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي يرافقها عناصر من "لجنة البناء والتنظيم" الإسرائيلية أقدمت اليوم على تسليم أربع عائلات فلسطينية في قرية بردلة بالأغوار الشمالية إخطارات بهدم منازلهم ومنشآتهم الزراعية.

وأشار ضراغمة، إلى أن الاحتلال يتذرع بأن المنشآت المهدّدة بالهدم مقامة بالقرب من منطقة معسكرات تابعة لجيش الاحتلال في مناطق "سي" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وفي السياق ذاته، أضاف أن سلطات الاحتلال قامت بمصادرة شاحنة فلسطينية محملة بالخيام والمساعدات لعائلات فلسطينية هدم الاحتلال مساكنها في منطقة الراس الأحمر بالأغوار قبل عدّة أيام.