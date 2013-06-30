غزة تنشر عناصرها الأمنية على طول الحدود المصرية مع القطاع

كثفت قوات الأمن الوطني بغزة انتشار عناصرها على الحدود الفلسطينية المصرية في إطار الحملة الوطنية لمكافحة الاترمال المدمر التي أطلقتها وزارة الداخلية منتصف يونيو (حزيران) الجاري.

وأكد العقيد طارق أبو هاشم قائد المنطقة الجنوبية في الأمن الوطني أن هذه الخطوة تأتي لضمان عدم استغلال الأوضاع الأمنية على الحدود المصرية من بعض المهربين للعمل على إدخال المخدرات وحبوب الاترمال المدمر إلى قطاع غزة من جهة وعدم الزج بالقطاع في الشأن المصري من جهة أخرى.

وأضاف العقيد أبو هشام "يأتي هذا الانتشار لضمان أمن وسلامة الحدود وتفويت الفرصة على المتربصين بأبناء شعبنا".





















