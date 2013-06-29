كيف توفر وقود سيارتك أثناء القيادة؟!

يعتبر وقود السيارة من الأمور المكلفة على كل سائق، ويبحث دائماً قائد السيارة عن الأسلوب الأمثل لتوفير الوقود، وخاصةً مع ارتفاع أسعار الوقود في الفترة الماضية بشكل كبير، ولذلك نقدم بعض النصائح التي يجب عليك إتباعها في قيادتك للسيارة حتى توفر من خلالها الوقود.



1) إذا تخطيت 64 كم/س فستجعل سيارتك تقاوم الرياح القوية بشكل كبير، وهو ما سيؤثر على استهلاك الوقود.



2) لا تتخط أبداً السرعة القانونية المحددة، ففي الحقيقة هي محددة من أجل سلامتك، ولكن أيضاً هي تعمل على توفير الوقود. فالسير على سرعة 89 كم/س سيعطيك 21% كيلومترات أكثر بالنسبة لخزان الوقود عندما يقارن بالسرعات القانونية مثل 105 كم/س و113 كم/س.



3) السير بسرعة عالية على غيار أقل من ناقل الحركة سيستهلك 45% أكثر من المعتاد.



4) السيارات ذات ناقل الحركة المانيوال تستطيع أن تتحكم في الانتقال إلى أعلى غيار ممكن في أي وقت يحلو لك، مما يسمح بتوفير الوقود، حيث يُفضل ألا يزيد عدد لفات المحرك عن 3000 لفة/دقيقة، فيعمل هذا على عدم استهلاك الكثير من الوقود.



5) ابقِ النوافذ مغلقة عند السفر على الطرقات الواسعة الكبيرة، لأن فتح النوافذ يجعل السيارة يدخل بها كمية كبيرة من الهواء، مما يقلل الكيلومترات التي من المتوقع أن تقطعها بخزان الوقود بـ 10%.



6) سر دائماَ بسرعة ثابتة. فالإبطاء أو الزيادة في السرعة يهدر الوقود.



7) فكر جيداً عندما تقترب من المرتفعات، إذا تسارعت فقم بذلك قبل أن تصل للقمة، وليس عندما تكون فوقها.



8) لا ترح قدمك اليسرى على البدال أثناء القيادة، فأقل ضغط يمكن أن يسبب مشكلات ميكانيكية على المكونات،وهذا التغير يمكن أن يسبب أيضاً زيادة في استهلاك الوقود.



9) تجنب الطرق الوعرة قدر الإمكان، لأن الأوساخ والطين تجعلك تستهلك أكثر 30% من الوقود المتوقع للكيلومتر.



10) استخدم الطرق البديلة عندما تكون أكثر أماناً وأقصر وأكثر استقامة، وقارن فروق المسافات البعيدة، وتذكر أن المنعطفات والملفات تتطلب وقوداً إضافياً. فأقصر مسافة بين نقطتين دائماً تكون مستقيمة.



11) دائماً تكون إشارات المرور محسوبة بالوقت لإفادة راكبي السيارات، فعندما تتحرك باستمرار على السرعة المحددة القانونية، فإنك تُكثر من احتمالية أن يكون الضوء أمامك أخضر طوال الطريق.



12) ناقل الحركة الأوتوماتيكي يجب أن يتم تبريده عندما تقف بالسيارة لفترة طويلة بدون تحرك، ففي إشارات المرور الطويلة مثلاً يجب أن تضع ناقل الحركة على الوضع الطبيعي أو وضع عدم التعشيق (N)، لأن هذا يقلل من إجهاد ناقل الحركة ويجعله يبرد.



13) اركن سيارتك بحيث عندما تتحرك في المرة القادمة تمشي للأمام مباشرةً، وتتجنب استخدام الغيار الخلفي لتوفير الوقود.



14) صيانة السيارة في أوقاتها المحددة يجعلها أقل استهلاكاً للبنزين (وتفحص دليل المستخدم لمواعيد الصيانة المحددة). وملاحظة مهمة يجب أن تؤخذ لتنظيف فلاتر الهواء، لأن تقليل تدفق الهواء يزيد من استهلاك الوقود.



15) تفحص أنظمة التعليق وأجزاء الشاسيه كل فترة، المحاور الأمامية والخلفية والجنوط المضعضعة أو الملوحة، والهزات القوية، والمساعدين المكسورة تُحدث بلبلة في المحرك، وغير آمنة عند المشي والسفر على السرعات العالية.



16) انفخ كل إطارات السيارة إلى أقصى حد مسموح به. كل إطار يجب أن تفحصه وتعمل له صيانة وترصيص بشكل دوري ومنتظم. وعندما تنوي شراء إطارات جديدة؛ احصل على قطر أكبر للإطارات الخلفية،وراجع دليل السيارة لأقصى ضغط ممكن للإطارات.



17) أي شيء يوجد على سطح السيارة لا بد من إزالته، لأنه يسبب عائق لتدفق الهواء، وبالتالي يزداد استهلاك الوقود.



18) مكيفات الهواء تقلل من الاقتصاد في استهلاك الوقود من 10% إلى 20%. مراوح التدفئة، الزجاج الكهربائي، والكراسي الكهربائية تزيد من الحمل على المحرك، كلما كثر الحمل الزائد على المحرك قلت المسافة التي ممكن أن تقتطعها بالغالون الواحد.



19) أزل الحمل والوزن الزائد من السيارة، مثل الإطارات الاحتياطية الزائدة، الأشياء الثقيلة غير الضرورية، في حين أن الوزن الثقيل يقلل من الكيلومترات التي من الممكن أن تقطعها في الغالون الواحد، خاصةً إذا كنت تقود للمرتفعات.



21) تجميع عدد من جيرانك في الرحلة يقلل من رتابة السفر، وتكلفة الوقود، لأن كل الراكبين سيشاركون لمساعدتك في شراء الوقود، المحادثات تساعد السائق على أن يكون في حالة تأهب، التجمع أيضاً يقلل من ملل وازدحام حركة المرور، ويعطي السائق القدرة على مناورة أسهل وثبات للسرعة أكبر، مما يعطي توفيراً أكبر للبنزين، وللحصول على أفضل النتائج، وزّع الركاب حسب وزن كل شخص بالتساوي في جميع أنحاء السيارة.



22) ركب صمام منظم الضغط ويباع في محلات قطع غيار السيارات



23) استخدم نوعاً جيداً لزيت المحرك، وخذ حذرك من المواد المضافة للزيوت والوقود.



24) اجمع بين مهمات قصيرة في مشوار واحد، واستخدم إضافات للوقود لمنع تجمده في الشتاء.