الشعبية : سياسة نتنياهو تقوم على كسب الوقت وتشريع الاستيطان

اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأن سياسة رئيس حكومة الاحتلال والاستيطان والعنصرية بنيامين نتنياهو تقوم على كسب الوقت وتشريع الاستيطان وإرهاب المستوطنين المنفلت من عقاله والسعي لتحويل الطرف الفلسطيني والعربي حارسا لأمن الاحتلال ومستوطنيه.

وحذرت الجبهة في تصريح وصل فلسطين اليوم الإخبارية، من أن جولات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري المكوكية باتت وسيلة للتغطية على سياسات ومخططات دولة الاحتلال الماضية في تنفيذ المشروع الصهيوني على الأرض وتقطيع أوصال الأرض والشعب وتقويض حقوقه الوطنية في الحرية والاستقلال والعودة وتقرير المصير.

وطالبت الجبهة القيادة الفلسطينية بالكف عن مواصلة التعلق بالأوهام في إقناع الإدارة الأمريكية عبر المناشدات، بتغيير موقفها الداعم للاحتلال في نفيه لحقوق الشعب الفلسطيني المكفولة بالقانون الدولي والإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبوقف توظيف جولات وزير الخارجية الأمريكي للموقف السياسي المراهن على المفاوضات والحلول الثنائية بالمرجعية الأمريكية، لخدمة الدبلوماسية والإستراتيجية الأمريكية الرامية لتفتيت المنطقة وإشعال الحروب والفتن الداخلية وإجهاض طموح شعوبها في الخلاص من الهيمنة الامبريالية والصهيونية، وكسر أغلال التبعية والفساد والاستبداد ونيل الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.