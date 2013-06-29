أمريكا تضع قواتها قرب السواحل المصرية في حالة تأهب خلال تظاهرات 30 يونيو

نشر موقع "cnn" تقريرا يكشف وضع قوات مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) المتمركزة في جنوب أوروبا، في حالة تأهب كإجراء احترازي، قبل اندلاع مظاهرات 30 يونيو في مصر، لتكون جاهزة للانتشار لحماية سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة وراعياها.

كما أوضح التقرير أن 200 من قوات المارينز، الموجودة في إيطاليا وسنغافورة، تحت الاستعداد، وتنتظر أوامر مسؤولين لتكون محملة في الجو، في ظرف ساعة، لحماية سفارتها، والعاملين والمواطنين الأمريكان، حالات اندلاع أي أعمال عنف.

وشدد المسؤولون بالإدارة الأمريكية أن هذا المخطط للطوارئ وللاحتياط، في وقت مبكر قبل اندلاع المظاهرات، لضمان وصول العسكرية الأمريكية في الوقت المناسب لإنقاذ رعاياها، مشيرين إلى وجود نحو 2000 من المارينز الإضافية على متن 3 سفن للبحرية الأمريكية في البحر الأحمر.