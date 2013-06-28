أنقرة تنفي تحديد موعد لزيارة أردوغان إلى غزة

صرح المتحدث باسم رئيس الوزراء التركي لطف الله غوكتاس في أنقرة أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يعتزم زيارة غزة لكن هذه الزيارة لن تتم في 5 يوليو/تموز . وجاءت تصريحات غوكتاس بعدما قال الأمين العام لمجلس الوزراء في حكومة غزة التي تسيطر عليها حركة “حماس” عبدالسلام صيام إن رئيس الوزراء التركي سيزور غزة في الخامس من يوليو .

ونقلت الصحيفة عن صيام قوله إن “وفدين تركيين أحدهما حكومي والآخر إعلامي وصلا غزة خلال اليومين الماضيين واجتمعا مع رئيس الوزراء إسماعيل هنية ووكيل وزارة الخارجية غازي حمد لبحث تفاصيل الزيارة” .

لكن لطف الله غوكتاس قال إن “هذا الموعد غير صحيح”، مشدداً على أن “لدى رئيس الوزراء التركي برنامجاً مقرراً في تركيا في ذلك التاريخ” . وأضاف المسؤول التركي نفسه إن الزيارة ستتم لكن موعدها لم يتحدد بعد .

ورداً على سؤال الاثنين في أنقرة حول موعد هذه الزيارة، قال أردوغان إنها يمكن أن تتم في "أي وقت".

إلى ذلك، أفادت مصادر متطابقة، أمس، ان المفاوضات بين تركيا و”إسرائيل” حول التعويضات لعائلات تسع ضحايا أتراك سقطوا في المذبحة “الإسرائيلية” على متن سفينة مافي مرمرة تتعثر حول قيمة المبالغ الواجب دفعها . وقال مصدر مقرب من الملف “هناك بعض المسائل العالقة التي يجب أن تحل بخصوص المبلغ الذي سيقدم لعائلات الضحايا".