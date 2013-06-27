فيلم « تجـربة المـوت » ...

أنتجت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة فيلماً وثائقياً قصيراً بعنوان "تجربة الموت" , ويأتي ذلك ضمن فعاليات الحملة الوطنية لمكافحة الأترمال المُدمر التي أطلقتها في الخامس عشر من يونيو (حزيران) الجاري.





الجدير ذكره أن الفيلم من سيناريو وإخراج أ.حسـام أبو دان وهو فيلم وثائقي يتحدث عن آفة الأترمال المُدمر التي أضحت تضرب النسيج المجتمعي بكل مكوناته.



وقال مخرج الفيلم ابو دان: "إنتاج هذا الفيلم جاء في وقتٍ مهم في إطار الحملة التي أطلقتها الداخلية مؤخراً وقد حاولنا التركيز على خطر هذه الآفة الخبيثة على عنصر الشباب بالتحديد"



وأكد أبو دان أن الفيلم بلغت مدته 10 دقائق وتدور قصته حول شاب وقع في وحل إدمان عقار " الأترمال المدمر " لمدة خمس سنوات الأمر الذي أثَّر على حياته الاجتماعية والصحية بشكلٍ سلبي إلى أن استقر حاله في أحد المصحات النفسية.



وأضاف : "أردنا من خلال هذا الفيلم توعية وتثقيف الجمهور من خلال تسليط الضوء على الأخطار المُحدقة بالمجتمع وأفراده جراء انتشار وتغلغل هذا العقار المُهلك".



وأشاد المخرج في المكتب الإعلامي بجهود كافة العاملين في المكتب لما قدموه من عملٍ متواصل ودؤوب من أجل الخروج بأفضل النتائج في هذا الفيلم.