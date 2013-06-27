« الشاباك » يعتقل خلية للجبهة الشعبية

كشف ما يسمى بجهاز الأمن العام الإسرائيلي"الشاباك"، مساء اليوم الخميس، عن اعتقال أفراد خلية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مشيرا إلى أن أفرادها نفذوا عملية إطلاق نار اتجاه حافلة للمستوطنين، قرب أريحا قبل نحو شهرين.

وأوضح الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت آحروونت" الذي أورد البنأ، أن الأفراد الخلية خمسة، وهم من سكان الخليل ونابلس، مشيرا إلى أن عملية الاعتقال تمت بالتنسيق بين جهاز الشاباك وقوات الاحتلال، مدعيا أن أحد أفراد الخلية، عايد مرقة، اعترف بإطلاق النار على الحفلة.

وأشار إلى أن حادثة إطلاق النار لم توقع إصابات بين المستوطنين، بينما لحقت أضرار مادية بالحافلة.