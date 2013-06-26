مصر: إحالة تسعة متخابرين مع العدو الإسرائيلي بسيناء

أحال النائب العام المصري تسعة متهمين بالتخابر لصالح "إسرائيل" بينهم ستة إسرائيليين على محكمة الجنايات، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وقالت الوكالة إن "النائب العام المستشار طلعت عبد الله قرر إحالة تسعة متهمين إلى محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف الإسماعيلية، لاتهامهم بالسعي والتخابر لصالح "إسرائيل"، مضيفة إن "قائمة المتهمين تضمنت ثلاثة مصريين وأربعة ضباط بجهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية (آمان) واثنين من عرب "إسرائيل".

ولم توضح الوكالة ما إذا كان المتهمون سيمثلون أمام المحكمة أم سيحاكمون غيابيا.

وأفادت أن ثلاثة مصريين مقيمين في مدينة رفح المصرية في سيناء (أقصى شمال شرق البلاد) سعوا وتخابروا مع عناصر المخابرات العسكرية الإسرائيلية (آمان).

وقبل عشرة أيام، أعلنت النيابة العامة توقيف مصري متهم بالتجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد، وقررت حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق.

ويحاكم حاليا أمام القضاء المصري مهندس أردني بتهمة التجسس لحساب "إسرائيل".

وفي حزيران/يونيو 2011، وجهت في مصر لإسرائيلي أميركي الجنسية يدعى إيلان جرابيل تهمة التجسس لصالح "إسرائيل".

وفي تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه، جرت صفقة بين مصر و"إسرائيل" تضمنت مبادلة جرابيل ب25 سجينا مصريا في السجون الإسرائيلية.