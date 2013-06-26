النائب العام بغزة : تنفيذ حكم الإعدام بحق جنائيين خلال الأيام القادمة

أكد النائب العام إسماعيل جبر أن قطاع غزة سيشهد في الأيام القادمة حالات إعدام لجنائيين قاموا بجرائم قتل مروعة خلال الأيام الماضية.

وقال جبر في مؤتمر صحفي عقدته النيابة العامة ومكافحة المخدرات في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ، الأربعاء، أن نيابته سترد بكل قوة وصرامة على أحداث القتل الأخيرة التى شهدها القطاع .

وفي سياق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات شدد جبر على أن نيابته أصدر تعليماته لرؤساء النيابات بمطالبتهم أمام القضاء بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق كبار مروجي المخدرات وفقاً للقانون المصري لتحقيق الردع العام وتطهير المجتمع من هذه السموم القاتلة.

وبين أن الأترامادول سيضاف قريباً على أنه من قائمة المخدرات والجنايات الخطرة والتي تبدأ عقوبتها من ثلاث سنوات وقد تصل إلى حد الإعدام.

وقال:" المرحلة القادمة وبالتوافق مع القضاء الفلسطيني ستشهد استصدار أحكام الإعدام بحق مروجي هذه الآفة لوأد هذه الظاهرة من المجتمع الفلسطيني.

ووجه جبر رسالة لـ"أصحاب النفوس" المريضة والعابثة بأمن المجتمع أن مخططاتكم لإفساد الجيل في مستنقع الرذيلة باءت بالفشل.