نجم لمرسى:« كنت حمار لما صدقتك » و30 يونيو نهاية نظامك

أكد الشاعر أحمد فؤاد نجم، أن يوم 30 يونيو سيكون يوم النهاية للنظام الحالي، موضحًا أنه بحكم خبرته بالشعب المصري التي طالت 80 عاما، على يقين من أن النظام الحالي لن يستمر، وقال: "الاخوان انتهوا وسيتم سحلهم وطحنهم تحت أحذية الشعب".

وقال نجم فى لقاء في برنامج "صباح أون" على فضائية "أون تي في" اليوم الخميس،:"كنت حمار لما صدقت وعود الرئيس محمد مرسي، وصوت لصالحه في الانتخابات الرئاسية السابقة"، مشيرًا إلى أنه رافق معظم قادة النظام الحالي في السجون ويعلم عنهم كثيرًا، ووصف عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية بـ "الكذاب والأفاق".

وأشار إلى أن مذبحة حماة في عام 1982 بسوريا، والتي استهدف فيها الرئيس السوري السابق "حافظ الأسد" الإخوان وأراد التخلص منهم، جاءت كرد فعل لما قام به الإخوان المسلمين من تفجير الفندق الذي ضم الخبراء العسكريين السوفييت.

كما استنكر دعوات الرئيس وشيوخ النظام للجهاد في سوريا، لافتا إلى أنه بعد عام سيُهدم المسجد الأقصى بالكامل بسبب أعمال الحفر الصهيونية تحت المسجد، ومتسائلا عمّا سيفعله المجاهدون في هذه الحالة.

واتهم الشاعر أحمد فؤاد نجم، الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، بأنه أرسل 35 بلطجيا لضرب ابنته الناشطة السياسية نوارة نجم أمام ماسبيرو وهي ذاهبة للعمل أثناء فترة حكم المجلس العسكري.





المصدر: صحيفة الوفد المصرية