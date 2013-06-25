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إلقاء القبض على قتلة شاب وطفل بالشاطئ امس

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 13:14 - 25 يونيو 2013
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تمكنت المباحث العامة في الشرطة الفلسطينية من إلقاء القبض على الفارين من العدالة والمتهمين بجريمة القتل التي وقعت أمس في محطة للبنزين بمخيم الشاطئ غرب غزة.

وأكد مدير العمليات بالمباحث العامة الرائد محمد المعصوابي أن المباحث تلقت معلومات مؤكدة منتصف الليلة الماضية عن وجود المشتبه بهما في تنفيذ جريمة القتل في مخيم الشاطئ وهما المدعو (ج . ك) و(أ . ك) في منزل بحي الشيخ رضوان.

وذكر المعصوابي أن قوة من العمليات وبالتنسيق مع مباحث غزة تحركت على الفور وداهمت المنزل بعد احضار اذن من النيابة العامة والقت القبض على الجناة.

وأشار إلى أنه تم تحويل الجناة للتحقيق المركزي لاستكمال التحقيق معهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

يذكر أن المواطن "(ج . ك) والمواطن (أ . ك) متهمين بقتل شاب وطفل يوم أمس في مخيم الشاطئ.

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