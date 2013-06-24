محاكم الاحتلال تمدد اعتقال 31 مواطناً

أفاد نادي الأسير اليوم الاثنين أن محاكم الاحتلال في (عسقلان، الجلمة، سالم، بيتح تكفا، المسكوبية،عوفر ) مددت اعتقال 31 مواطنا بذريعة استكمال التحقيق والإجراءات القضائية .



ففي محكمة الاحتلال في "عسقلان" مددت اعتقال كل من محمود اخليل، وسام دنديس، معتز كوامله، بهاء سرور.



أما محكمة الاحتلال في "الجلمة" مددت اعتقال معاذ دراغمة، محمد داوود، أمير خالد، شجاع قريني، علي حسين، ابراهيم سباعنة، مؤيد عمر، مروان عمر، حسن عمر،سعد نوفل، كامل بوسطة، علي الشيخ.



كما مدد اعتقال كل من أحمد عواد، شادي دربي، أحمد صبح، محمد علاونة في محكمة الاحتلال في "سالم".



وفي محكمتي الاحتلال في "بيتح تكفيا" و "المسكوبية" مدد اعتقال كل من طلال نصاصرة، نهاد فرج، عمر عواد، سليم غسان، بهاء صلاح، نادر سعد، محمد صلاح.



ومدد اعتقال عدي عوض، حمادة ابو عادي، القسام عطايا، عماد فيري في محكمة الاحتلال في "عوفر".