فلكياً: غرة رمضان الأربعاء 10 يوليو

أعلن المشروع الإسلامي لرصد الأهلة أن معظم الدول الإسلامية ستتحرى هلال شهر رمضان يوم الإثنين الموافق 8 يوليو وستكون رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة حيث سيغيب القمر قبل أو مع الشمس وعليه سيكون يوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو الجاري هو المكمل لشهر شعبان ويوم الأربعاء الموافق 10 يوليو أول أيام شهر رمضان المبارك .



وأوضح المهندس محمد شوكت عودة رئيس المشروع الإسلامي لرصد الأهلة أنه بناء على ذلك فإن بداية شهر رمضان المبارك بالنسبة للعالم الإسلامي يجب أن تكون يوم الأربعاء 10 يوليو إذا كانت رؤية الهلال شرطا لبدء الشهر الهجري في حين أنها يمكن أن تكون يوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو لمن لا يشترط رؤية الهلال المحلية ويكتفي بالحسابات الفلكية .



وأكد عودة إلى أن إمكانية رؤية الهلال يوم الإثنين الموافق 8 يوليو مستحيلة من جميع المناطق الشمالية من العالم وبعض المناطق الوسطى وهذا يشمل العراق وبلاد الشام والجزيرة العربية وشمال أفريقيا وذلك بسبب غروب القمر قبل أو مع غروب الشمس أما ما تبقى من مناطق العالم الإسلامي فإن رؤية هلال شهر رمضان منها يوم الإثنين غير ممكنة إطلاقا بسبب غروب القمر بعد الشمس بدقائق معدودة لا تسمح برؤية الهلال حتى باستخدام أكبر التلسكوبات الفلكية .



وناشد المشروع الإسلامي لرصد الأهلة المسؤولين في الدول الإسلامية التثبت الدقيق من الشهود إذا تقدموا للشهادة يوم الاثنين إذ لم يثبت من خلال المعايير وسجلات أرصاد الأهلة العالمية تسجيل رؤية يقينية للهلال لا بالعين المجردة ولا باستخدام التلسكوب في مثل هذه الظروف الموجودة في العالم العربي يوم الإثنين.



جدير بالذكر أن العديد من الفقهاء والفلكيين يرون أنه لا داعي لتحري الهلال بعد غروب شمس يوم الإثنين من المناطق التي يغيب فيها القمر قبل الشمس لأن القمر غير موجود في السماء وقتئذ وعليه فإن رؤية الهلال مستحيلة في ذلك اليوم استحالة قاطعة من تلك المناطق .