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مستوطنون يرشقون سيارات فلسطينيين بالحجارة

  • القدس المحتلة - فلسطين اليوم
  • 13:02 - 22 يونيو 2013
تقارير
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تفاجأ المواطنون الفلسطينيون المارون بسياراتهم على طريق القدس باتجاه شمال الضفة الغربية برشق مستوطنين لهم بالحجارة.

وقال شهود عيان "إن مستوطنين اثنين شوهدوا وهم يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة بالقرب من مدخل مستوطنة " معاليه ادوميم" وقريبا من الجسر الذي يصل المستوطنة بالقدس المحتلة".

واكد الشهود، ان بعض السيارات الفلسطينية تعرضت للتكسير بفعل حجارة المستوطنين، مشيرين الى ان شرطة الاحتلال المتواجدة على مدخل المستوطنة لم تتدخل بمنع المستوطنين من اعتدائهم".

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