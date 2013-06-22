مظاهرات البرازيل تجبر منتخب أوروجواي على تغيير مكان تدريبه

يبدو أن مهمة أوروجواي في كأس القارات ليست بالهينة، ليس فقط على الصعيد الكروي، وانما كذلك على الصعيد التنظيمي ، حيث اضطر الجهاز الفني لتغيير مكان التدريبات في ريسيفي استعدادا لمواجهة تاهيتي.

فقد أجرى منتخب "السماوي" تدريباته الجمعة في مركز "كلوب ناوتيكو" الواقع على بعد 30 كلم من وسط ريسيفي ، والذي يستغرقون ساعة ونصف للوصول إليه بمساعدة الشرطة ، التي تفسح لحافلتهم المجال للعبور وسط المتظاهرين.

وكان منتخب أوروجواي يجري تدريباته في مركز "سبورت كلوب"، الذي يقع على مسافة أكبر من وسط المدينة، في منطقة أشبه بالغابات ويصعب الوصول إليها، بعد أن أثرت الأمطار على ملعب خوسيه ريجو ماسيل الذي كان مخصصا في بادئ الأمر لمنتخب السماوي.

ويواجه "السماوي" منتخب تاهيتي غدا الأحد لحجز مقعده في الدور قبل النهائي ببطولة كأس القارات ، حيث يحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط خلف نيجيريا بفارق الأهداف.

وخسر منتخب أوروجواي أمام أسبانيا 1-2 ، قبل أن يفوز على نيجيريا بالنتيجة ذاتها ، ما يجعله بحاجة للفوز على تاهيتي بنتيجة كبيرة.