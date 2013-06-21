صحيفة إسرائيلية تتهم روحانى بالتخطيط لتفجيرات بوينس ايرس فى التسعينات

زعمت صحيفة "هـاآرتس" الإسرائيلية أن الرئيس الإيرانى الجديد حسن روحانى متهم بالتخطيط فى التفجير الذى وقع بمركز الجالية اليهودية فى العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس فى عام 1994.



وأضافت الصحيفة أنه طبقا لمصادر أمنية رفيعة المستوى فإن روحانى كان عضوا فى اللجنة الحكومية التى صدقت على تنفيذ الهجوم، الذى راج ضحيته 85 شخصا، ومئات المصابين.



وأوضحت الصحيفة أن روحانى كان يعمل وقتئذ سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومى، وهو من أقنع الحكومة الإيرانية والرئيس الإيرانى على أكبر هاشمى رفسنجانى، والمرشد الأعلى للثورة الإيرانية القائد على الخمينى، بتنفيذ المخطط .