إسبانيا تغتال تاهيتي بـ « 10 » وتوسلات المدرب « لم تشفع »

وضع المنتخب الإسباني بطل أوروبا والعالم قدما في المربع الذهبي لكأس القارات لكرة القدم المقامة بست مدن برازيلية حتى 30 يونيو الجاري، بعدما سحق نظيره تاهيتي، اليوم الخميس، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية.

وتقمص فرناندو توريس مهاجم تشلسي الإنجليزي وديفيد فيا مهاجم برشلونة الاسباني دور البطولة، حيث سجل الأول أربعة أهداف (سوبر هاتريك) بينما تكفل فيا بتسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك).

وأنهى المنتخب الإسباني الشوط الأول متقدما بأربعة أهداف نظيفة حملت توقيع فرنادو توريس (هدفين) وديفيد سيلفا وديفيد فيا في الدقائق الخامسة و32 و33 و39.

وفي الشوط الثاني سجل المنتخب الإسباني ستة أهداف عن طريق فيا (هدفين) وتوريس (هدفين) وخوان ماتا وديفيد سيلفا في الدقائق 48 و57 و64 و65 و78 و89.

ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الثانية، وينتظر الفريق المباراة الأخرى بالمجموعة التي تقام في وقت لاحق اليوم من أجل حسم تأهله رسميا إلى المربع الذهبي.

وكان الفريق الإسباني فاز في المباراة الأولى له بالبطولة على أوروغواي بهدفين مقابل هدف.

وسيطر الماتادور الإسباني على مجريات اللعب تماما من البداية وحتى النهاية، وسنحت له فرص بالجملة كانت كفيلة بمضاعفة غلته من الأهداف.

وهذه هي أكبر نتيجة تتحقق في تاريخ كأس القارات حيث كانت أكبر نتيجة سابقة هي فوز المنتخب البرازيلي على نظيره السعودي 8-2 في المربع الذهبي لنسخة 1999 بالمكسيك.