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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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صحيفة.. لابيد : لا مفر من إخلاء مستوطنات لتحريك العملية السياسية

  • ترجمة خاصة - فلسطين اليوم
  • 11:23 - 21 يونيو 2013
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قال وزير المالية الإسرائيلي يائير لابيد سأُجري محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقيام بمبادرة سياسية لدفع العملية السياسية مع السلطة الفلسطينية .

وأضاف لابيد خلال مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" اليوم الجمعة ، :"لا يوجد على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية سوي حل الدولتين".

وتابع قوله :"سأعمل مع حزبي من داخل الحكومة لتحريك العملية السياسية، و لن ننتظر حتى مرور4 سنوات أخرى فلن نبقي على الهامش لأربع سنوات أخرى فسوف نعمل بقوة  بكل استطاعتنا.

ولفت إلى أنه يؤيد العودة لطاولة المفاوضات على أساس حل دولتين لشعبين فيجب أن يكون للفلسطينيين دولة خاصة بهم وعلى الإسرائيليين استيعاب هذا الأمر".

وأكد لابيد أنه لا مفر من إخلاء مستوطنات مع احتفاظ "إسرائيل" بالكتل الاستيطانية الكبرى وهي "أرئي ومعالية أدوميم وغوش عتصيون" فإن أردنا حل الدولتين علينا إخلاء مستوطنات من الضفة الغربية فلا يوجد أي خيار أخر.

وأضاف لابيد قائلا بان الميزان الديمغرافي يلعب ضد "إسرائيل" لذلك يجب الانفصال عن الفلسطينيين فعلينا أن نقول لقد جربنا مائة مره ولكن هيا نبذل جهود أخرى  لنقل 101 مره و 102 مره أما الخيار الأخر فهو دولة واحده  لشعبين أي انتهاء الصهيونية".

 

 

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