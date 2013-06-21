مستشار القذافي: ليبيا مولت حملة ساركوزي في الرئاسة بـ20 مليون دولار

أكد مفتاح ميسوري المستشار الدبلوماسي للعقيد الليبي الراحل معمر القذافي، أن ليبيا مولت فى 2007 حملة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزى لانتخابات الرئاسة.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بي سي" اليوم "الجمعة" عن مفتاح ميسورى المستشار الدبلوماسى والمترجم الخاص للقذافى قوله، فى شريط بثه موقع "ميديا بارت" الفرنسي، "القذافي قال لي شفهيا إن ليبيا دفعت 20 مليون دولار لحملة ساركوزى". فيما ينفى ساركوزى ذلك.

وكان سيف الإسلام نجل القذافى قد اتهم ساركوزى بتقاضى أموال من والده فى مارس 2011 إبان الحملة الجوية التى نفذها حلف شمال الأطلسى على ليبيا والتى لعبت فرنسا بزعامة ساركوزى دورا طليعيا فيها.