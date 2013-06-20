نتنياهو: أمام الشعب اليهودي تحديات كبرى تشبه « الهزات الأرضية »

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الخميس"علينا أن نتحدث اليوم عن مستقبل اسرائيل، فعلينا أن نكون أقوياء في الحاضر والمستقبل، ومن اجل أن يحل السلام، علينا أن نكون أقوياء, فأي تسوية مع الفلسطينيين على حساب امن اسرائيل، يعني أن ذلك السلام لن يدوم طويلاً".

وقال نتنياهو خلال ما يسمي بمؤتمر الرئيس الخامس بحضور رئيس الدولة العبرية شمعون بيرس: "أمامنا تحديات تصل من باكستان حتى المغرب العربي، وهناك هزات أرضية، وعدم رؤية واضحة لما يحدث، فيجب أن نكون أكثر حكمة وذكاء، فاخطر الأسلحة وقعت بيد الأنظمة المتشددة، كإيران المستمرة في تخصيب اليورانيم لصنع القنبلة النووية، هو ما ذكره الرئيس الإيراني الجديد "روحاني" عند ما قال يجب ضمان حقوق إيران، وهو دليل على استمرار إيران بما تعتبره حق لها وهو الطاقة النووية".

وبما يتعلق بالملف الفلسطيني قال نتنياهو خلال الاحتفال "نحن نريد التوصل إلي سلام والطريق الوحيد لتحقيقه هو عبر المفاوضات، وأرجو من القيادة الفلسطينية أن تكون مستعدة لذلك الخيار".

وتابع "عدم اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل على أنها دولة يهودية، هو المشكلة الأساسية في طريق السلام".