حملة اعتقالات في القدس تطال 5 شبان

شنت أجهزة أمن الاحتلال، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في عدة أحياء من مدينة القدس وبلدتها القديمة طالت خمسة فتيان.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت داهمت منازل مواطنين في حي الصوانة القريب من أسوار القدس القديمة بعد حصار المنطقة عسكرياً، واعتقلت الشاب إياد (21 سنة) نجل أمين سر حركة فتح في القدس عمر الشلبي، وأمير القضماني (18 عاما)، ومحمد القضماني (22 عاما).

وفي وقت لاحق من صباح اليوم اعتقلت قوات الاحتلال: ثائر أبو صبيح وعبود أبو صبيح من شارع الواد بالقدس القديمة واقتادتهما الى مركز التحقيق التابع لشرطة الاحتلال في المدينة.