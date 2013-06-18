أمريكا تدعم الانروا بمبلغ 123 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن تبرع جديد بمبلغ 123 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا).

وقالت الأونروا في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن التبرع سيمكن الوكالة من الاستمرار بعملها في خدمة مجتمع يصل تعداده إلى حوالي خمسة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في المنطقة، وإن هذا التبرع الأخير يرفع إجمالي التبرعات الأميركية للوكالة لعام 2013 لتصل إلى 244,5 مليون دولار.

ووفق البيان، سيتم تخصيص 75 مليون دولار من هذا التبرع للموازنة العامة للوكالة والتي تدعم الأنشطة الرئيسة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والإقراض الصغير.

وقال المفوض العام للأونروا فيليبو غراندي: إن التزام الولايات المتحدة حيال لاجئي فلسطين أمر بالغ الأهمية للمحافظة على الاستقرار في المنطقة، وعلى دعم برامج الصحة والتعليم وباقي البرامج التي تقدمها الأونروا لهذا المجتمع الأقل حظا. ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تغزو مختلف أرجاء العالم، إلا أن الولايات المتحدة قد أثبتت مرة أخرى بأنها ملتزمة حيال تنمية إمكانات لاجئي فلسطين.

وحسب البيان، يأتي هذا التبرع من ديوان السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية الأميركية، وهو يتضمن مبلغ 37 مليون دولار إضافية تم تخصيصها من أجل مناشدة الأونروا الطارئة في غزة والضفة الغربية، إضافة إلى 10 ملايين دولار من أجل إعمار وتجهيز ثلاث مدارس، ومركزين صحيين في غزة، علاوة على مليون دولار من أجل أعمال الإغاثة في مخيم نهر البارد في لبنان.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأميركية كيلي كليمنتس، دعم الولايات المتحدة لخدمات الأونروا، بالقول: "إن الولايات المتحدة تشعر بالفخر لعملها مع الأونروا طوال سنوات عدة. إننا لا نزال ملتزمين بدعم جهودها في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين على الحصول على الخدمات التي هم بحاجة إليها".