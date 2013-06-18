اوقاف غزة تبدأ في بناء أكبر مجمع تجاري وسط المدينة

أكد وزير الأوقاف والشئون الدينية الدكتور إسماعيل رضوان أن وزارته بدأت أول المشاريع الاستثمارية الضخمة في أراضي الوقف الإسلامي وسط مدينة غزة، وذلك من خلال التوقيع على اتفاقية لبدء مشروع بناء مجمع تجاري كبير على مساحة 2300متر مربع، بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية ومنتدى رجال الأعمال الفلسطينيين.

وقال رضوان لـ"فلسطين" إن "المشروع يعد الأكبر تجاريًا في قطاع غزة، و سيشمل على طابقين أرضيين كمواقف للسيارات، و7 أدوار أخرى تشمل سلسلة من المطاعم المختلفة، والمكاتب الإدارية، والمولات والمحال التجارية متعددة الأغراض، حيث تم رسو بناء المبنى على إحدى شركات المقاولات، وسيستمر بناء المشروع لمدة عامين".

وأوضح أن وزارته حريصة على ضرورة استثمار اراضي وعقارات الوقف الإسلامي، ذلك كانت البداية في مشروع المبنى التجاري وسط المدينة تحديدًا بساحة غزة المركزية، بتكلفة 5 ملايين دولار، نصفها من البنك الإسلامي للتنمية، والنصف الآخر من منتدى رجال الأعمال الفلسطينيين.