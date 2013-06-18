موظفوا العقود بالمحاكم الشرعية يعتصمون أمام مقر مجلس الوزراء بغزة

نظم العشرات من موظفي العقود بالمحاكم الشرعية اعتصاماً أمام مجلس الوزراء بحكومة غزة ظهر اليوم الثلاثاء, استكمالا للاعتصام الذي نظم امام منزل إسماعيل هنية رئيس الوزراء والمجلس التشريعي بغزة لمطالبة الحكومة بتنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه مع المحاكم على التجديد السنوي لعقودهم .

وقال الأستاذ سامر القانوع احد موظفي العقود بالمحاكم الشرعية والمقرر ان تنتهي في 30-6 -2013 , ان وزير المالية بحكومة غزة المهندس زياد الظاظا يصر على انهاء عقودهم وعدم الاكتراث لما تم الاتفاق معهم به بتجديد عقودهم كل بداية عام.

وأشار القانوع ل"فلسطين اليوم" ان 26 عاملاً على بند عقد في المحاكم الشرعية موزعين بين كتبة ومراسلين ومدخلي بيانات وغيرهم عملوا منذ 2008 حيث عملوا لعامين بدون مقابل وتم توقيع عقود داخلية لهم , وتم الحديث في وقتها عن تثبيتهم , الا ان قرار مجلس الوزراء بتحويل المحاكم الشرعية للميزانية المالية في 1-7-2012 , تم بعدها تجديد العقود لمدة 6 شهور .

وأكد القانوع على وجود اتفاق بين رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي حسن الجوجو على تجديد العقود كل عام ولكن , تفاجئنا برفض وزير المالية بتوقيف العقود والتبرير بان التعيين يكون عبر المسابقات, محذرين من تنفيذ مثل هذا القرار سيضر بعائلاتهم كون ان عدد منهم كبير في السن .