أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم تسجيل اربع وفيات جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد حالات الوفاة في المملكة جراء الاصابة بهذا الفيروس الى 32 حالة. كما اعلنت الوزارة تسجيل ثلاث اصابات جديدة بينها طفل في الثانية من عمره.

وذكرت وزارة الصحة السعودية في بيان على موقعها الالكتروني ان بين الوفيات الجديدة حالتان في المنطقة الشرقية التي تتركز فيها الاصابات، وحالتان اخريان في محافظة الطائف غرب المملكة. ومع تسجيل ثلاث اصابات مؤكدة جديدة، ترتفع حصيلة الاصابات بفيروس كورونا في المملكة الى 49 حالة. وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت الجمعة ان 33 شخصا حول العالم قضوا جراء إصابتهم بفيروس كورونا، غالبيتهم العظمى في السعودية.