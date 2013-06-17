وفاة سيدة وطفلتها اختناقا بمنزلهما في الخليل

توفيت سيدة وطفلتها، مساء اليوم الاثنين، جراء تسرب غاز الطهي في منزلهما بالخليل، فيما فتحت النيابة العامة والشرطة تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

وقالت مصادر أمنية إن زهور ارفاعية (45 عاما)، وطفلتها التي تبلغ خمس سنوات توفيتا، نتيجة لتسرب غاز الطهي، داخل منزلهما في حي الجامعة بمدينة الخليل.

وأوضحت المصادر أن المواطنة زهور تشغل رتبة مقدم في جهاز الأمن الوقائي، وتسلمت مهام رفيعة في أمن المؤسسات التابع لجهاز الأمن الوقائي.

وقال المكتب الإعلامي للنيابة في بيان: إن سيدة تبلغ من العمر (45 سنة) وطفلتها (5 سنوات) توفيتا في منزلهما، مشيرا إلى أن وكيل النيابة أمر بتحويل الجثتين الى مستشفى الخليل الحكومي، تمهيداً لتحويلهما الى معهد الطب العدلي في جامعة القدس لتشريحهما والوقوف على ظروف وملابسات الوفاة.

وأكدت النيابة العامة في بيانها، بأن التحقيقات لا زالت في مراحلها الأولى ومن المبكر الحديث عن سبب الوفاة.