نجاة بريطاني بأعجوبة بعد سقوطه من الطابق الـ15 في نيوزيلندا

نجا رجل بريطاني من الموت بأعجوبة بعد سقوطه من الطابق الخامس عشر لمبنىً سكني وسط مدينة أوكلاند، حسبما ذكرت تقارير إخبارية اليوم الإثنين.

وسقط توم ستيلويل (20 عاما) من مدينة برايتون، بعد محاولته الوصول إلى شقته المغلقة عن طريق التسلق من شرفة أحد جيرانه في وقت مبكر من صباح أمس الأحد، وهوى نحو 13 طابقاً، قبل أن يستقر على سطح مبنى مجاور.

وقالت بيث جودوين شريكته في الشقة لموقع "فيرفاكس إن زد نيوز"، إن ستيلويل عانى من كسور في ظهره ورقبته فضلاًَ عن إصابات داخلية وكسر في الرسغ وجروح، ولكن من المتوقع أن يتحسن خلال اسبوع.

ونقلت جريدة "نيوزيلندا هيرالد" عن الدكتور توني سميث، المدير الطبي لمستشفى سانت جون، قوله: "إن نجاة الرجل بعد سقوطه من مثل هذا الارتفاع أمر غير عادي للغاية".

وقال سميث "من مثل هذا الارتفاع يمكن أن تصاب في كل مكان وبأي شيء".

وكان الشاب البريطاني مخمورا وقت سقوطه، واستبعد سميث أن يكون الكحول، الذي يساعد على استرخاء الجسم، قد قلل من فرص إصابة ستيلويل بجروح خطيرة.

المصدر: وكالة الانباء الالمانية (dpa)