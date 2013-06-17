بيان لحماس يطالب « حزب الله » سحب عناصره من سورية

طالبت حركة حماس "حزب الله" اللبناني بسحب قواته من سورية، وابقاء سلاحه موجهاً فقط ضد "اسرائيل"، مشيرة الى ان "دخول قواته في سورية اسهم في زيادة الاستقطاب الطائفي في المنطقة".

وقالت حماس في بيان صحافي وصل مراسلنا نسخة عنه "نطالب حزب الله بسحب قواته من سورية ، وندعوه لإبقاء سلاحه موجهاً فقط ضد العدو الصهيوني، خاصة أن دخول قواته في سورية أسهم في زيادة الاستقطاب الطائفي في المنطقة".

واضافت حماس "ندعو إلى الحرص على وحدة الأمة وتجنب كل أشكال الاستقطاب الطائفي والمذهبي والعرقي".

واكدت حماس على "حق الشعب السوري الثابت في نيل حقوقه وأمانيه وتطلعاته في الحرية والكرامة وهو الشعب الأصيل الذي كان دوماً مخلصاً لنهج المقاومة وفي طليعة المقاومين والممانعين، ونعبر عن تعاطفنا مع آلامه وجراحاته".

واوضحت حماس "ان القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية، ومقاومة الاحتلال الصهيوني هي مهمتها الأساسية ولا بد من الحفاظ على بوصلة المقاومة وإتجاهها مهما كانت الظروف والأحوال".