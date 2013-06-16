مهنا: أزمة الوقود ستحل خلال اليومين المقبلين

قال مدير عام الهيئة العامة للبترول عبد الناصر مهنا "إن هناك نقصاً في كميات الوقود التي تدخل عبر الأنفاق الحدودية مع مصر"، مؤكداً أن الأزمة في طريقها للحل خلال اليومين القادمين، من خلال التواصل مع الجهات المصرية لتفاديها.

وتزاحم عشرات السائقين والمواطنين الغزيين، صباح اليوم، على محطات الوقود بعد أن طرأ نقص واضح في كميات البنزين المدخلة للقطاع عبر الأنفاق من الجانب المصري.

وأكد مهنا في تصريح لصحيفة فلسطين أن كميات السولار الواردة إلى قطاع غزة عبر الأنفاق الواصلة بين رفح جنوب قطاع غزة، والأراضي المصرية ثابتة لم تتغير، مطالباً المواطنين بعدم الانجرار وراء الشائعات التي تقول إن هناك نقصاً حاداً في كميات السولار بغزة.

وشدد على ضرورة وضع حلول جذرية لمشكلة وصول الوقود للقطاع، من خلال استيراده بشكل رسمي عبر المعابر المؤدية إلى غزة، مبيناً أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تضع العراقيل على دخول الوقود لتشديد الحصار على غزة.

ويشهد قطاع غزة باستمرار أزمات نقص وقود، خاصة المستخدم في تشغيل مولدات الكهرباء، ما يسبب انقطاع التيار الكهرباء لفترات طويلة.