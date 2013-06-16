تحذير من إنهيار طريق في بيت فجار

أعرب عدد من المسؤولين في محافظة بيت لحم، اليوم الأحد، عن خشيتهم من أن ينهار طريق يوصل إلى بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وتسلكه عشرات الشاحنات الثقيلة يوميا، محذرين من أن يشكل انهيار الشارع خطرا على مستخدميه.

جاء ذلك خلال جولة نظمتها المحافظة في منطقة الكسارات في بيت فجار، وشارك فيها محافظ بيت لحم عبد الفتاح حمايل، ومدراء الحكم المحلي والدفاع المدني والاشغال العامة في المحافظة، ورئيس بلدية بيت فجار صلاح الديري، إضافة الى عدد من اصحاب المحاجر العاملين في المنطقة.

وقال حمايل: إن الشارع يرتفع عشرات الامتار عن الأراضي المجاورة، مما حوله الى جسر معلق دون أي اسس مما ينذر بانهياره، خاصة مع مرور شاحنات من وزن ثقيل عليه يوميا، مما يشكل خطرا حقيقيا على مستخدمي الطريق، داعيا إلى شق شارع جديد لمسار الشاحنات التي تنقل الحجارة من المحاجر الموجودة في البلدة وفي جوارها، وأشار إلى ضرورة تقديم الجهات المختصة تقريرا فنيا سريعا عن حالة الشارع وإمكانيات تبديله.

وقال الديري: إن البلدية تعمل منذ فترة مع عدة جهات مانحة، من أجل وضع خطة عمل، لإعادة ترتيب وضع الشارع معربا عن أمله أن تساهم الجهات الحكومية في إعادة ترميم الشارع.