منتدى المهن الطبية ينظم ورشة عمل بالمحافظة الوسطي

قام منتدى المهن الطبية – المحافظة الوسطى – بتنظيم ورشة عمل بعنوان / مهارات وأهداف السكرتارية الطبية وذلك في مقر الاتحاد الإسلامي فرع الوسطى حيث كانت مدة الورشة ثلاثة ساعات

ومن جهته قدم أشرف خطاب مسئول لجنة المحافظة الوسطى الشكر الجزيل للاتحاد الإسلامي في النقابات المهنية ممثلا في الأستاذ المستشار يوسف الحساينة رئيس الاتحاد الإسلامي والاستاذ محمد مشتهي مسئول اللجان الصحية على ما يقدموه من دعم وتسهيلات لإنجاح مثل هذه الأعمال التي ترتقي بالخريجين المهنيين وتجهيزهم للعمل داخل المؤسسات الصحية وأكد خطاب على مواصلة مثل هذه الأعمال من ندوات علمية وثقافية ودورات تدريبية ورشات عمل لكافة التخصصات حتى نرتقي بكادر مهني مميز وفعال داخل المؤسسات الصحية.

وفي الختام وجه خطاب الشكر للإخوة في رئاسة منتدى المهن الطبية وعلى رأسهم الأستاذ ماجد البطش وكل من ساهم في إنجاح هذا العمل.