يعلون: المواجهة مع غزة لم تنته بعد و« إسرائيل » تستعد لها

ألقى وزير الحرب "الإسرائيلي" موشيه يعلون خطاباً في معهد واشنطن قال فيه أن "إسرائيل" مستعدة للتفاوض مع السلطة الفلسطينية دون شروط مسبقة ولكن الفلسطينيون حالياً لديهم شروط مسبقة.

وقال يلعون في خطابه: هم يريدون منا شيئاً ما ولكننا على استعداد أن نبحث معهم على كل شيئ ولكن بدون أن يحدث تغير ثقافي في السلطة الفلسطينية فأنا سأبقى متشائم بكل ما يتعلق بالعملية السياسية وعلينا أن نستعد لمواصلة الصراع فجوهر الصراع يتمثل في عدم جدية الفلسطينين للاعتراف بـ"إسرائيل" كدولة يهودية للشعب اليهودي، فيجب أن يتم وضع شروط لتحويل الأموال للفلسطينين وتغير النظام التعليمي في السلطة الفلسطينية.

وأضاف يعلون:نحن لا نريد أن نسيطر على الفلسطينين فلديهم حكومتين واحدة في غزة تم ردعها منذ عملية عامود السحاب، وأنا أعتقد أن هذا الردع لن يستمر لوقت طويل لذلك علينا أن نستعد لذلك ولكن لحتى الآن نحن ردعنا قطاع غزة.- على حد قوله.

أما حيال المبادرة العربية فقال يعلون: تلك المبادرة بمثابة اسفين فرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال بشكل رسمي بأنه مستعد للجلوس على طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة وإملاءات فالمبادرة العربية نعتبرها إملاء على "إسرائيل".