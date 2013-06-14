ايران تنتخب رئيسها اليوم

اصطفت حشود غفيرة من الناخبين الايرانيين اليوم الجمعة في غرب العاصمة طهران ومنطقة "ري" جنوب غربها، أمام مراكز الاقتراع لانتخاب مرشحهم الرئاسي وأعضاء المجالس البلدية.

وشكل الناخبون الايرانيون أمام جامعة الإمام الصادق (عليه السلام) شمال غرب العاصمة طهران، طوابير طويلة للإدلاء بأصواتهم وانتخاب مرشحهم الرئاسي وذلك قبل فتح المراكز الانتخابية صباح اليوم الجمعة.

وبدأت عملية التصويت في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عند تمام الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، اليوم حيث بدأت الحشود الشعبية بالتوافد على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتها.

على صعيد متصل، أفادت وكالة فارس الايرانية من مقام سيد عبد العظيم الحسني في منطقة "ري" جنوب غرب العاصمة طهران، أن الناخبين الإيرانيين اصطفوا أمام المركز الانتخابي المقام في العتبة المباركة، وشكلوا طوابير طويلة منذ الدقائق الأولى من بدء عملية التصويت وفتح المراكز الانتخابية هناك.

ومن المقرر أن يدلي كل من سعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف من المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية في وقت لاحق من اليوم الجمعة بأصواتهما في المركز الانتخابي بمقام سيد عبد العظيم الحسني (رض).