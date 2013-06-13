الشرطة تكشف ملابسات حرق مركبات في نابلس

القت شرطة نابلس، اليوم الخميس، القبض على المشتبه به قام بحرق ثلاث مركبات قبل يومين، بمعرض بمدينة نابلس.

وكشفت إدارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة في بيان صحفي، ملابسات القضية قائلة :" ان غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغ يفيد عن وجـود حادث حريق لثلاث مركبات في احد معارض السيارات في المدينة اثناء وجود نشاط امني للجيش الاسرائيلي".

واضافت انه "وعلى الفور توجهت قوة من الشرطة والمباحث العامة وطواقم الاطفائية الى المكان للكشف على ملابسات الحريق حيث تبين ان الحريق اندلع في 3 سيارات".

وواضح البيان، انه تم تشيكل فريق من الادلة للجنائية للكشف على ملابسات القضية، وبعد اجراءات الكشف والمعاينة الاولية تبين ان هناك شبهة جنائية بالحريق وبفعل فاعل، ومن خلال جمع المعلومات الأولية الاستدلالات والاطلاع على كاميرات المراقبة في المكان، تبين ان الجاني استخدم سيارة مستأجرة وتم تعقب السيارة وتحديد هوية ومكان المشتبه به في بلدة بيرزيت ومن خلال غرفة العمليات المشتركة بين شرطة نابلس ورام الله تم القاء القبض عليه بكمين بالتعاون مع شرطة محافظة رام الله والبيرة.

وتم احالة الشخص المشتبه به في عملية الحرق الى النيابة العامة لاجراء المقتضى القانوني بحقه.