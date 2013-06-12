البطيخ ليس مجرد فاكهة لذيذة، ولكنه أيضاً أفضل غذاء لخفض الوزن خاصة في الصيف، فالبطيخ يحتوي على سعرات حرارية قليلة، ويستطيع أن يقتل الإحساس بالجوع بشكل كبير ولفترات طويلة، لذا يجب على المهتمين بنظم الحمية، أن يضمنوا البطيخ في خطتهم، ليستفيدوا من النتائج الإعجازية التي يحققها في فقدان الوزن.

يحتوى البطيخ على بعض المواد الغذائية الصحية مثل فيتامين (ج) والليكوبين، وهي مواد مهمة للصحة عموماً ، كما إن المحتوى العالي من الماء داخل البطيخ، يساعد في حرق الدهون، ويجعل عملية الأيض أكثر كفاءة، خاصة مع وجود محتوى صحي من الألياف والبروتين، ويساعد الجسم على استهلاك الدهون المخزنة داخله بكل كفاءة.

وتتعدد فوائد البطيخ بانه مدر للبول ، مفتت للحصى والرمل ، ويزيل الاملاح التي تترسب داخل الجسم . ملطف للسعال خصوصاً مع العسل والزنجبيل ، مهدئ للأعصاب يزيل التوتر والقلق ، مهضم ، يمنع كسل الامعاء ويكافح قبوضة المعدة ، يكسر العطش ويخفض الحرارة المرتفعة في الامراض ، منشط لوظائف الكبد