« إسرائيل » ترفض بناء معسكر للأمن الوقائي قرب بيتونيا

رفضت "إسرائيل" طلباً تقدمت به السلطة الفلسطينية لإقامة معسكر تدريب أمني قرب طريق 443 بين قريتي بيت عور الفوق وبيت عور التحتا وبيتونيا بالضفة المحتلة.

وحسب موقع المستوطنين7 فقد تقدمت السلطة لبناء المعسكر ليكن خاص لجهاز الأمن الوقائي والمنطقة التي كان سيقام عليها المعسكر تقع قرب مستوطنة بيت حورون.

والجدير ذكره، فإن طريق 443 يطلق على طريق مستوطنة مودعين التي لا تبعد عن بتونيا

وفي بداية الأمر قالت الإدارة المدنية الإسرائيلية في ردها على مطلب السلطة الفلسطينية بأنها تدرس الطلب، ولكن بعد أن تقدمت منظمة "رقفيم" الإسرائيلية" بطلب لقيادة الجيش تم رفض المطلب الفلسطيني ولن يقام معسكر لجهاز الأمن الوقائي.