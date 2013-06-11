رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يزور رام الله الشهر المقبل

قال رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني، ورئيس اللجنة الأولمبية جبريل الرجوب، إن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، جوزيف بلاتر، قادم إلى فلسطين الشهر المقبل ومعه تفويض بالإجماع من كونغرس الفيفا لمعالجة معاناة اللاعب والرياضة الفلسطينية من الاحتلال الإسرائيلي.



وأوضح الرجوب خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر اللجنة الاولمبية برام الله، اليوم الثلاثاء، أن زيارة بلاتر خلال الشهر المقبل هي الخامسة له لفلسطين، لكنها هذه المرة تكتسب خصوصية غير مسبوقة، خاصة أنه سيعمل على حل مشاكل الرياضة والرياضيين الفلسطينيين.



وأشار إلى أن المعاناة بسبب الاحتلال تتمثل في خمسة محاور وهي: تقييد حركة اللاعبين وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات المختلفة، والتدخل المباشر العمل على وقف بناء منشآت رياضية على الأرض الفلسطينية بحجة قربها من المستوطنات.



وأضاف إن المشكلة الثالثة تتعلق بعدم القدرة على إيصال تجهيزات رياضية مقدمة من الاتحادات الرياضية الدولية، والعقبات الكبيرة التي تواجه الفرق والأندية التي تأتي لزيارة فلسطين واللعب فيها، إضافة إلى الاتصال الإسرائيلي المباشر مع الدول التي تأتي إلى هنا وتحريضها على عدم القدوم بحجج مختلفة.



وشدد الرجوب على أن هناك تجاوبا كبيرا داخل "الفيفا" وتبني لعدالة قضيتنا، إضافة إلى موقف المجموعة العربية وشخصيات رياضية عالمية خلال اجتماع كونغرس الفيفا مؤخرا في جزيرة موريشيوس.



وأشار إلى أن هناك عقوبات ستفرض على إسرائيل إذا لم تلتزم بقوانين وأنظمة "الفيفا"، خاصة الميثاق الاولمبي الدولي، وقوانين وأنظمة الفيفا، وستعلق عضوية "إسرائيل" في الاتحاد الدولي لكرة القدم.



وبين الرجوب أنه ستتم مطالبة الجمعية العمومية العربية خلال اجتماعها الشهر المقبل، بتشكيل لجنة عربية خاصة بالموضوع، إضافة إلى إجراء اتصالات مع كافة الاتحادات الدولية، وتفعيل دور الجاليات الفلسطينية في العالم، لمحاسبة إسرائيل لما تضعه من عقبات وإجراءات ضد الرياضة والرياضيين الفلسطينيين.



ودعا وسائل الإعلام المحلية المختلفة إلى العمل بصورة جدية لعرض مشكلات ومعاناة الرياضيين خلال الزيارة، خاصة أن بلاتر سيأتي وسيرافقه مجموعة كبيرة من الإعلاميين من مختلف دول العالم.



وحول برنامج الزيارة، أوضح أن بلاتر سيصل أولا بطائرة خاصة إلى مدينة طولكرم ثم يذهب إلى الفارعة وبعدها زيارة جامعة النجاح الوطنية ثم الذهاب إلي مقر الرئاسة برام الله، وسيتخلل الزيارة افتتاح مقر اتحاد كرة القدم في الرام شمال مدينة القدس المحتلة، وافتتاح أكاديمية رياضية.



وتابع: سيكون هناك حراك وأنشطة رياضية خلال الزيارة، وسيتم إطلاق فضائية رياضية، وإصدار كتاب "100 عام على الرياضة الفلسطينية"، وتسليم بلاتر طابع بريدي له علاقة بالملعب البيتي الفلسطيني.



وحول وضع اللجنة الأولمبية الفلسطينية، قال الرجوب إن هناك دراسة جدية لتنظيم الرياضة قبل نهاية هذا الشهر، وسيجري تشكيل لجنة أولمبية جديدة ستدرس بجدية تفعيل عمل كل الاتحادات الرياضة الفردية والجماعية على برنامج وطني ترعاه اللجنة الأولمبية بعيدا عن كل التجاذبات السياسية.