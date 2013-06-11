مصر: مقتل مندوب شرطة وإصابة ضابط برصاص مجهولين اقتحموا كميناً بقليوب

أطلق منذ قليل مجهولون يستقلون سيارة بدون لوحات معدنية النار على كمين شرطة بطريق القاهرة إسكندرية الزراعى، مما نتج عنه استشهاد مندوب شرطة يدعى "محمد عبد العزيز السيد"، 28 سنة، بعد إصابته بطلقة فى رأسه وأصيب ضابط برتبة ملازم يدعى "عبده الشامى" بطلقات نارية.

تلقى اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية إخطاراً بالواقعة، وانتقل على الفور اللواء محمد القصيرى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية لموقع الحادث، وتبين أنه أثناء عمل كمين بنزلة الدائرى بطريق قليوب فوجئت القوات بقدوم سيارة ماركة هيونداى فيرنا سوداء اللون وبدون لوحات معدنية يستقلها عدة أشخاص قاموا بإطلاق الرصاص على قوات الشرطة بالكمين، فلقى مندوب الشرطة مصرعه وأصيب الضابط وفر الجناة هاربين.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق برئاسة التهامى وجدى وبإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام لنيابات جنوب بنها.