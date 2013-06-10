الفنان « عساف » يقصف « ادرعي » ويلقنه درساً قاسياً !

اضطر الفنان الفلسطيني نجم برنامج “أرب أيدول” محمد عساف، إلى زيارة صفحة الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، للنظر في كم المديح الذي ناله فيها، حيث وصف صوته فيها بـ”الرائع″، ورد الفنان الغزي في تعليق على صفحته، كتب فيه “اضطررت لأن أزور صفحتكم البغيضة”.

وكانت بداية القصة حين تدخل كعادته الناطق باسم الجيش الإسرائيلي “متطفلا”، وكتب يمدح في عساف، ويهاجم حركة حماس في غزة، حيث قال “حماس ما زالت تتطفل في شؤون أهالي القطاع وتفرض قيودها البغيضة والمستفزة والمستمرة عليهم”، ويرى أن خير دليل على سلوكها هذا يتمثل بمطالبتها من عساف الانسحاب من برنامج “أراب أيدول” والعودة إلى غزة.

ويدعي أدرعي أن هذا حصل من خلال رسالة تهديد تم إرسالها لعساف وأسرته المقيمة في القطاع وبأوامر أصدرتها حكومة حماس وشرطتها بنزع صور عساف عن السيارات وعن واجهات المحلات التجارية، مهددة بفرض غرامة مالية لكل من يخالف تعليماتها.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أنه يتابع من حين إلى آخر مجريات المسابقة، وقال “لست من مشجعي احد المشاركين ولكن اليوم وبعد التضييق عليه فلا شك أن صوت محمد الحلو أو كما تقول المطربة أحلام انه كالماس يغضب الذين يرفضون الرأي والإبداع″، مضيفا “أنا أقول أنت رائع رائع رائع يا عساف”.

وعرف أدرعي جيدا في حرب “الرصاص المصبوب”، حين كان يخرج متحدثا بلغة عربية ضعيفة، يبرر فيها هجمات لجيش الاحتلال كان يقضي جراءها عشرات الضحايا المدنيين من سكان غزة.

ويرفض الفلسطينيون بشكل عام أي تدخل إسرائيلي في شئون حياتهم اليومية، خاصة في ظل سياسات التضييق التي تمارسها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ اتفاق “أوسلو” للسلام على المناطق الفلسطينية.

ويلاقي عساف الذي وصل إلى المرحلة قبل النهائية، ويتوقع أن يحصد لقب “أرب أيدول” تشجيعا منقطع النظير من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والخراج، كذلك برز للنجم معجبين من كافة الأقطار العربية، بما فيهم فنانين عرب كبار.

وعقب تدخلات أردعي، بادر عساف المقيم الآن في العاصمة اللبنانية بيروت مكان البرنامج إلى الرد على صفحته على موقع “الفيس بوك” برفض المديح الذي كاله الناطق باسم الجيش الإسرائيلي.

وكتب عساف “لقد اضطرني حديثك هذا أن أزور صفحتكم البغيضة التي يفوح منها رائحة الخبث والخباثة والكذب و الافتراء”.

ونفى عساف مجددا ما أورده أدرعي بأنه تلقى تهديد من حماس بالانسحاب، وأضاف “لقد سبق لي على صفحتي الشخصية على موقع الفيس بوك نفي هذه الإشاعات والخزعبلات المغرضة التي تتحدث عنها، فلم يطلب مني أحد الانسحاب من برنامج أراب ايدول ، ولم تهددني أو تهدد عائلتي أي جهة كانت، وصوري المنتشرة في شوارع غزة دليل واضح على عدم صحة افتراءاتكم”.

عساف رأى أن الشيء الرائع وهو يرد على أدرعي، ليس صوته بل توقف إسرائيل عن قتل الأطفال، وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية “حتى يتمكن شعبي من إقامة دولته المستقلة، وحتى يتمكن محمد عساف من الغناء لأطفالنا وإسماعهم صوت الطمأنينة والحب و السلام بدلا من تعمدكم لإسماعهم صوت إنفجارات القنابل”.

وعايش النجم الفلسطيني المولود في قطاع غزة، الحروب التي شنتها إسرائيل ضد القطاع مؤخرا، “الرصاص المصبوب”، و “عامود السحب”.

المصدر: القدس العربي



