ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

بينهم 9 أطفال..السماح لـ37 من أهالي الأسرى لزيارة أبنائهم في إيشل

  • غزة (خاص) - فلسطين اليوم
  • 06:12 - 10 يونيو 2013
مشاركة

سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين لـ37 من أهالي أسرى قطاع غزة لزيارة أبنائهم المعتقلين في سجن إيشل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الناطق الإعلامي باسم لجنة الصليب الأحمر ناصر النجار لفلسطين اليوم الإخبارية، صباح اليوم الاثنين أن "إسرائيل" سمحت لـ37 من أهالي أسرى قطاع غزة بينهم 9 أطفال لزيارة 18 أسير في معتقل إيشل الصهيوني".

وعن الفارق الكبير في السماح لأهالي الأسرى لزيارة أبنائهم بين زيارة اليوم وزيارة الأسبوع الماضي التي بلغت إجمالي عدد أهالي الأسرى الـ98 الذين قاموا بالزيارة ، رجح النجار، أن يكون السبب ناجم عن عدد الأسرى داخل المعتقل الإسرائيلي فأسرى إيشل أقل بكثير من أسرى نفحة.

متعلقات