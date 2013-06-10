بينهم 9 أطفال..السماح لـ37 من أهالي الأسرى لزيارة أبنائهم في إيشل

سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين لـ37 من أهالي أسرى قطاع غزة لزيارة أبنائهم المعتقلين في سجن إيشل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الناطق الإعلامي باسم لجنة الصليب الأحمر ناصر النجار لفلسطين اليوم الإخبارية، صباح اليوم الاثنين أن "إسرائيل" سمحت لـ37 من أهالي أسرى قطاع غزة بينهم 9 أطفال لزيارة 18 أسير في معتقل إيشل الصهيوني".

وعن الفارق الكبير في السماح لأهالي الأسرى لزيارة أبنائهم بين زيارة اليوم وزيارة الأسبوع الماضي التي بلغت إجمالي عدد أهالي الأسرى الـ98 الذين قاموا بالزيارة ، رجح النجار، أن يكون السبب ناجم عن عدد الأسرى داخل المعتقل الإسرائيلي فأسرى إيشل أقل بكثير من أسرى نفحة.