زهور وتوت وتوابل لأوروبا وبضائع لغزة

قال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع في قطاع غزة رائد فتوح، إنه سيتم صباح اليوم الاثنين، تصدير شاحنة واحدة محملة بالزهور والتوت الأراضي والتوابل الخضراء من غزة إلى دول أوروبا عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، جنوب شرق القطاع.

وأوضح فتوح، بأن المعبر فتح على السابعة صباحاً لتصدير شاحنة واحدة محملة بالزهور والتوت الأرضي والتوابل الخضراء لأوربا، إضافة إلى دخول270شاحنة محملة ببضائع للقطاعين التجاري والزراعي وقطاع المواصلات والمساعدات من ضمنها20شاحنة محملة بالحصمة للقطاع التجاري الخاص وكميات من الأسمنت وحديد البناء والحصمة الخاصة بالمشاريع الدولية وضخ كميات محدودة من غاز الطهي لغزة'.